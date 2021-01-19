Türkiye Ege Üniversitesi 32 öğretim ve araştırma görevlisi alıyor! İşte başvuru şartları

Ege Üniversitesi 32 öğretim ve araştırma görevlisi alıyor! İşte başvuru şartları

Türkiye

Ege Üniversitesi 32 öğretim ve araştırma görevlisi alıyor! İşte başvuru şartları

Ege Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi almak için ilan açtı. İlana göre 32 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak. İlan detayları ise şöyle:

19 Ocak 2021, Salı 19:08 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ege Üniversitesi Rektörlüğü şu duyuruyu yaptı:

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır."

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28 Aralık 2020'de yayımlanan ilan için son başvuru tarihi 22 Ocak 2021. Başvuru ve ilan takvimi ise şöyle:

İLAN TAKVİMİ:

  • İlk Başvuru Tarihi : 28.12.2020
  • Son Başvuru Tarihi : 22.01.2021
  • Ön Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 01.02.2021
  • Giriş Sınav Tarihi : 15.02.2021
  • Nihai Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 25.02.2021
  • Başvuru Tipi : Şahsen/Posta

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