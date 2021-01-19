Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ege Üniversitesi Rektörlüğü şu duyuruyu yaptı:

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır."

28 Aralık 2020'de yayımlanan ilan için son başvuru tarihi 22 Ocak 2021. Başvuru ve ilan takvimi ise şöyle:

İLAN TAKVİMİ:

İlk Başvuru Tarihi : 28.12.2020

Son Başvuru Tarihi : 22.01.2021

Ön Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 01.02.2021

Giriş Sınav Tarihi : 15.02.2021

Nihai Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 25.02.2021

Başvuru Tipi : Şahsen/Posta



