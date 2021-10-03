Türkiye Ege Üniversitesi 33 öğretim üyesi alıyor

Ege Üniversitesi 33 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Ege Üniversitesi 33 öğretim üyesi alıyor

Ege Üniversitesi 33 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

03 Ekim 2021, Pazar 16:52 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ege Üniversitesi 33 öğretim üyesi alımı yapacak. Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

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