Ege Üniversitesi 96 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Ege Üniversitesi 96 öğretim üyesi alımı yapacak. Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız