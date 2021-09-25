Türkiye Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Türkiye

Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı.

25 Eylül 2021, Cumartesi 17:42 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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