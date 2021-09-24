Türkiye Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Türkiye

Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

24 Eylül 2021, Cuma 18:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ege Üniversitesi birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Demokrasi, siyaset ve din
Murat Çelik
Hakan Çelik
ABD ile gidiş hayra alamet değil
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Cemaatler ve yurtlar
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Haydi vatandaş görev başına!
Şirin Sever
Banu Şen
Bir şehirden ziyade büyülü bir dünya: Bursa
Banu Şen
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MSB: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi