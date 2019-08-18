İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.

Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi boşaltıldı

Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla başlayan orman yangını nedeniyle Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi boşaltıldı.

Yaklaşık 80 hanenin bulunduğu mahalle sakinleri, alevlerin yaklaşması nedeniyle mahalle dışına çıkarıldı. Mahallenin girişi jandarma ekiplerince kapatılırken yalnızca arazöz ve itfaiye araçlarının girişine izin verildi.

Mahalle sakinleri, mahallenin 2 kilometre dışında bekliyor.

Bu arada bazı mahalle sakinlerinin gözyaşı döktüğü görüldü.

Köy sakinlerinden Murat Yeşilyaprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağda alevleri görünce evlerinin etrafını suladıklarını belirterek, "Anons yapıldı ve evimizi boşalttık. Evlerinin yandığını söylüyorlar ancak şu an durumu bilmiyoruz." dedi.

Pakdemirli: Saatte 60-70 kilometreye varan rüzgar altında çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tırazlı Mahallesi'ndeki ekiplerin söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi. Bakan Pakdemirli, daha sonra Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rüzgar nedeniyle helikopterlerin müdahalesinin kolay olmadığını dile getiren Pakdemirli, şunları söyledi:

"Biz de helikopterle yangın bölgesine inerken ufak bir tehlike geçirdik. Şartlar çok zor. Şu anda saatte 60-70 kilometreye varan rüzgar altında çalışmaya devam ediyoruz. Orman Genel Müdürümüz bölgeye intikal etti ancak olumsuz hava şartlarından dolayı iniş sağlayamıyor. Yangın 20-30 hektar alanı etkilemiş vaziyette. 40 üzerinde arazöz, 8 helikopterle yangına müdahale ediyoruz. Onlarca iş makinesi ve ciddi anlamda personelle müdahale ediliyor. Yangın büyük bir yangın olmamakla beraber rüzgarın yangını taşıma potansiyeliyle ciddiye almamız gereken bir yangın. Orman teşkilatı tüm ekipleriyle burada."

Bakan Pakdemirli, Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Şu anda Türkiye'deki yangınlara toplam 23 helikopter, 250 arazöz, bin personel ve 35 dozerle müdahale ediyoruz. Orman teşkilatımız başta tabi ki kolluk teşkilatımız, kamunun tüm kurumları çalışıyor. Üzerindeyiz. Hava şartlarının olumsuzluklarına rağmen inşallah en yakın zamanda tüm yangınları kontrol altına almayı hedefliyoruz." dedi.

Urla'da orman yangını

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, 5 helikopter ve 30 arazözle müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Demircili Mahallesi yönüne ilerledi.

Yangına, 5 helikopter, 30 arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Urla Kaymakamı Önder Can, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle yoğun duman altında kalan Demircili Mahallesi'nin tahliye edildiğini bildirdi.

Yangın bölgesindeki sürücülere uyarı

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da yangına ilk dakikadan itibaren ekiplerle müdahale edildiğini belirtti.

Alevlerin Menengeç Koyu'na doğru devam ettiğini aktaran Oğuz, "Yangınla mücadele araçlarının ulaşımını kolaylaştırmak için mümkün mertebe Demircili-Yağcılar bölgesine giden yolları lütfen kullanmayalım." dedi.

Öte yandan, Demircili Mahallesi'nde boş olduğu bildirilen bir evin yandığı, bazı hayvanların telef olduğu bildirildi.

Muğla'daki orman yangınları

Muğla'nın Milas ilçesi Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre orman bölge müdürlükleri bünyesindeki 9 helikopter, 27 arazöz, 12 su tankeri, 3 dozer ve yaklaşık 160 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Sarp bölgede etkili olduğu için karadan müdahalede güçlük çekilen alevlerin yayılması kısmen durduruldu.

Akgedik Barajı'nın yangın bölgesine yakın olması, helikopterlerle alevlere daha etkin müdahale edilmesini kolaylaştırıyor.

Yangın bölgesine yakın yerleşim yeri bulunmadığı öğrenildi.

Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Demirci, "Yangın kanyonun içinde devam ediyor. Alevlerin kanyonun dışına çıkmaması için ekiplerimiz canla başla çalışıyor." dedi.

Yangın zeytinlik alana sıçradı

Milas'ta Akgedik Barajı mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale ile zeytinlik bölgesindeki yangın kontrol altına alındı, ancak ormanlık alanda çalışmalar devam ediyor.

Ormanlık alanda oyma kovan evleri olarak adlandırılan oyma kovanların konulduğu bazı yapılar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bodrum ilçesinde Mumcular bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangında da söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede, ormana yakın bir ev tahliye edildi.

Yangının, rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösterdiği ve yakın yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye doğru hızla ilerlediği bildirildi.

Yöre halkı da söndürme çalışmalarına eşlik ediyor.

Bodrum'da orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökpınar ve Bayır mahalleleri arasındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına Muğla Orman Bölge ve çevre bölge müdürlükleri bünyesindeki 8 helikopter ve çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın çıkan bölgeye yakın her hangi bir yerleşim yeri bulunmuyor.

Daha önce 2006'da da yangın çıkan alanda, genç kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu belirtildi.

AA