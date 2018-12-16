Ege'de deprem

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

16 Aralık 2018, Pazar 13:29
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Ege'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.24'te Ege Denizi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AA

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