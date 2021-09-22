Türkiye ile Yunanistan arasında yine bir NAVTEX gerilimi var. Karşılıklı ilanların ardından yeni bir gelişme yaşandı. NTV’nin haberine göre; Yunanistan’ın Fransız ‘Nautical Geo’ araştırma gemisiyle Türk kıta sahanlığına girme girişimini, TCG Oruç Reis firkateyni önledi.

Edinilen bilgiye göre; Gemiyi durduran Oruç Reis telsizle “Türk kıta sahanlığına giremezsin. Girersen müdahale edilecek” diye uyardı.

Kıta sahanlığına sokulmayan gemi dönmek zorunda kaldı. Yunanistan, 16 Eylül’de ‘Nautical Geo’ gemisi için 16-22 Eylül’ü kapsayan bir NAVTEX yayınlamıştı.

Türkiye, Libya ile yapılan anlaşmada çizilen sınırların aşıldığını ve NAVTEX’in kendi kıta sahanlığını kapsadığını görünce karşı Navtex yayınlamıştı.