Türkiye Ege'deki depremin ardından Hasan Sözbilir'den flaş uyarı

Ege'deki depremin ardından Hasan Sözbilir'den flaş uyarı

Türkiye

Ege'deki depremin ardından Hasan Sözbilir'den flaş uyarı

AFAD verilerine göre Ege Denizi'ndeki 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den önemli bir açıklama geldi. Prof. Dr. Sözbilir, tsunami tehlikesine dikkat çekti.

14 Nisan 2021, Çarşamba 13:59 Son Güncelleme:
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İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, Datça'nın güney kesimleri için tsunami tehlikesine dikkat çekti.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, dün saat 23.28’de Ege Denizi’nde, Muğla’nın Datça ilçesinin 19,61 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2,51 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinin yanı sıra Bodrum ve Marmaris’te de hissedildi. Deprem, kısa süreli endişeye neden oldu. Bölgede son 10 günde, 100'ün üzerinde deprem olduğu belirtildi.

DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sözbilir, depremlerle ilgili değerlendirmede bulunarak, "Bu bölgede hem volkanik etkinlik anlamında aktif volkanlar söz konusu hem de ciddi anlamda diri faylar mevcut. Bölgedeki depremler 10 gündür sürüyor. 'Nisyros' adlı volkanın güneyinde sürüyor. 5 ve 4 büyüklüğünde çok sayıda deprem oldu. Deprem fırtınası şeklinde gerçekleşiyor, diyebiliriz. Bunların volkanik adanın etrafında yoğunlaşması, volkanik kökene ait olabileceğini gösteriyor" dedi.

'Nisyros'un eski yıllarda da ciddi aktivitesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, "Adada bir kaldera var. Bu kalderanın içinde de gaz çıkışları devam ediyor. Dolayısıyla diri bir volkan sınıfında değerlendiriliyor. Burası bu volkanizmaya bağlı depremsellik niteliği taşıyorsa bölgedeki depremler sürerse deniz altında heyelanlar devreye girebilir. Belki de Datça'da güney kesimlerinde tsunami tehlikesine yol açabilir" diye konuştu.

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