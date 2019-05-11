Egehan Arna kimdir? Müthiş performans...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 30. haftasında Fenerbahçe Beko ile Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşı kaşıya geldi. Maç 138-62 Fenerbahçe Beko lehine sona ererken Egehan Arna attığı 51 sayıyla tarihe geçti. Bu sonucun ardından "Egehan Arna kimdir?" sorusu gündem oldu.

11 Mayıs 2019, Cumartesi 12:00
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Egehan Arna kimdir? Müthiş performans...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında eşine az rastlanır bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Beko, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 138-62 yenerken Egehan Arna maçı 51 sayıyla tamamladı. Bu skor sonrası "Egehan Arna kimdir?" sorusu sorulmaya başlandı.

EGEHAN ARNA KİMDİR?

5 Ocak 1997 İstanbul doğumlu olan Egehan Arna, 2004 yılından bu yana Fenerbahçe formasını giyiyor. 2015 yılında profesyonel kariyerine başlayan genç oyuncu, Sarı-Lacivertli ekiple 3 Basketbol Süper Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Euroleague şampiyonluğu yaşadı

Boy: 2,03 m

Kilo: 93 kg

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