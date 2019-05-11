Egehan Arna kimdir? Müthiş performans... Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 30. haftasında Fenerbahçe Beko ile Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşı kaşıya geldi. Maç 138-62 Fenerbahçe Beko lehine sona ererken Egehan Arna attığı 51 sayıyla tarihe geçti. Bu sonucun ardından "Egehan Arna kimdir?" sorusu gündem oldu.