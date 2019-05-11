Egehan Arna kimdir? Müthiş performans...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 30. haftasında Fenerbahçe Beko ile Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşı kaşıya geldi. Maç 138-62 Fenerbahçe Beko lehine sona ererken Egehan Arna attığı 51 sayıyla tarihe geçti. Bu sonucun ardından "Egehan Arna kimdir?" sorusu gündem oldu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında eşine az rastlanır bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Beko, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 138-62 yenerken Egehan Arna maçı 51 sayıyla tamamladı. Bu skor sonrası "Egehan Arna kimdir?" sorusu sorulmaya başlandı.
EGEHAN ARNA KİMDİR?
5 Ocak 1997 İstanbul doğumlu olan Egehan Arna, 2004 yılından bu yana Fenerbahçe formasını giyiyor. 2015 yılında profesyonel kariyerine başlayan genç oyuncu, Sarı-Lacivertli ekiple 3 Basketbol Süper Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Euroleague şampiyonluğu yaşadı
Boy: 2,03 m
Kilo: 93 kg