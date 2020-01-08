Eğer 9 özelliğe sahipse, o kadını asla bırakma

Bazen hayatınızı birleştirmek istediğiniz kişi hakkında kararsız kalabilirsiniz. Sonuçta hiçbirimiz geleceği göremiyoruz. Ancak hayatımızdaki insanların bazı davranışları, onlar hakkında bilgi sahibi olmamızı ve önümüzü görmemizi sağlayabilir. Söz konusu kadınlar olduğunda, bu durum daha net bir hal alabiliyor. Kadınlar, duygularını saklamak konusunda biraz kötüler ve bu durumu hareketlerine de yansıtıyorlar. Hayatınızdaki kadınla bütün hayatınızı geçirmek istiyorsanız, 9 özelliğe dikkat etmeniz gerekir. Eğer sevdiğiniz kadın bu 9 özelliğe sahipse, onu asla bırakmayın.

1-Geleceğini inşa ederken hep onu düşünürsün

Gerçekten bir gelecek planlayabileceğiniz bir insan. Bundan beş yıl sonra onu hala yanınızda görebiliyordunuz ve zaman çizelgenizde hayal edebiliyordunuz. İkiniz de bu dünyada benzer yönlerde ilerliyorsunuz.

2-Sizinkine benzer bir hayat hayal eder

O, tüm önemli şeylerin ortak olduğu bir kişidir. Örneğin, her ikiniz de çocuk istemezsiniz veya ikiniz de daha sonraki bir tarihe kadar çocuk fikrini ertelersiniz. Her şey, ikiniz arasında olması gerektiği gibidir ve birlikte bir yaşam inşa etmek oldukça mümkün. Ne olursa olsun, ikiniz de aynı yoldasınız.

3-Yalnız kalmaya ihtiyaç duyar ve size de saygı duyar

Her zaman yalnız kalmak istemiyor, ama bazen yalnız kalmaya ihtiyaç duyar. İnsanlar olarak rahatlamak ve kendi başımıza sakinleşmek için zamana ihtiyacımız olduğunu biliyor ve size de bu fırsatı vermekten korkmuyor.

4-Her zaman oturup bir şeyler konuşmak istiyor

Genellikle duygularını gizlemez ve sizinle oturup hızlı bir şekilde karşılaştığınız sorunların üstesinden gelir. Eğer bir sorun varsa, ikiniz için de geçerli bir anlaşmaya varırsınız. İlişkiniz uzlaşma üzerine kuruludur.

5-Kendi hayatını her zaman senin yanında yaşıyor

Hayatında sadece bir süs olarak var olmaz. Kendi hayatını yaşıyor ve sizinle birlikte büyüyor. İkiniz de kendi işlerinizi yaparken birbirinizin yanındasınız. Hiçbiriniz bu konuda kendinizi dışlanmış hissetmezsiniz.

6-Sana kimsenin inanmadığı kadar inanıyor

Birçok yönden en büyük hayranınız o. Sizi olduğunuz gibi görüyor ve potansiyelinizi biliyor. Bütün dünya size karşı olsa bile, o hep arkanızda olur.

7-Sizi yanıtlamak için zaman ayırır

Size cevap vermek ve gerektiğinde sizi aramak için zaman ayırır. Sadece meşgul olduğunu söylemez. Sonuçta tek bir metin, bir kişinin gününden yalnızca birkaç saniye alır.

8-Çevrenizde olmaktan açıkça hoşlanıyor

Size yakın olmayı sever ve ikiniz birlikte çok eğlenirsiniz. Birbirinizle ne kadar çok zaman geçirirseniz birlikte o kadar çok zaman harcamak istersiniz. Aynı odadayken hayat hep daha iyidir.

9-O size, siz de ona güvenebilirsiniz

Her hareketinizi sorgulamak zorunda olan biri değil. İkiniz de birbirlerine güvenebilirsiniz ve gerçeği birbirinizden öğrenebileceğinizi bilirsiniz. Elbette, hayatınızda birbirinizi sorguladığınız noktalar olabilir, ancak günün sonunda, bu soruların ortadan kalktığını görürsünüz.



















