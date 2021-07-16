Türkiye 'Eğer babam iyileşirse kendisini yaralayan çocuk için üzülür'

'Eğer babam iyileşirse kendisini yaralayan çocuk için üzülür'

Türkiye

'Eğer babam iyileşirse kendisini yaralayan çocuk için üzülür'

Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu, anestezi teknikeri Hakkı K. tarafından odasında bıçaklanmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Şahnaoğlu'nun kızı Özge Keçeci, 'Babam eğer yoğun bakımdan çıkabilirse ve iyileşirse kendisini bu hale getiren çocuğun gençliği için üzülür' dedi.

16 Temmuz 2021, Cuma 11:29 Son Güncelleme:
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Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri Hakkı K., önceki gün hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nu odasına girerek, bıçakladı. Ağır yaralanan Şahnaoğlu, acil serviste ilk müdahalesinden sonra ameliyat edilerek, yoğun bakıma alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren Hakkı K. ise polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, pandemi döneminde çalışmak istemesine rağmen idari izne gönderildiğini, iş başı yaptıktan sonra da hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu tarafından başka bir serviste görevlendirildiğini, bu atama nedeniyle kendisini bıçakladığını söylediği belirtildi. Hakkı K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Karın, kasık ve yüz bölgesinden bıçaklanan Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nun yoğun bakımda hayati tehlikesi devam ediyor.

Şahnaoğlu'nun Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapan kızı Özge Keçeci konuştu. Hastane bahçesinde umutla babasının yoğun bakımdan çıkmasını bekleyen Özge Keçeci, babasının yoğun bakımda yaşam savaşı verdiğini belirtti. Özge Keçeci, 23 yıldır hastanede çalışan babasının emekliliğine 6 ay kaldığını söyledi. Babasının çok iyi bir insan olduğunu, personel tarafından sevildiğini ve böyle bir olay yaşanmasından dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti.

KIZI KONŞUTU

Çok üzgün olduğunu anlatan Özge Keçeci, "6 ay sonra emekli olacaktı. Doktorlar tarafından durumu yakından takip ediliyor. Şu an yoğun bakımda. Gözlerini açmasını bekliyoruz. İnşallah babam iyi olacak ve görevine geri dönecek. Babam çok iyi bir insandı. Çocuklarını bile bir kere kırmış bir insan değil ki bir başkasını kırsın. Kime sorarsanız sorun inanın babam için herkes aynı şeyi söyleyecektir. Babam kimseyi kırmadı, kıramaz. O çocuğu da Allah ıslah etsin diyorum, onun da anne ve babası var. Dünyanın en iyi kalpli insanıydı. Kendi arkadaşlarımızdan birinin böyle bir şey yapması canımızı acıttı. Bu pandemi döneminde bu kadar etkin çalışan sağlık çalışanı babam ve karşısında bu olayı gerçekleştiren yine bir sağlık çalışanı. Babam eğer yoğun bakımdan çıkabilirse ve iyileşirse kendisini bu hale getiren çocuğun gençliği için üzülür" diye konuştu.

DHA

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