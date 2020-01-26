Eğer bu 8 özelliğe sahipseniz, yalnız olmak için doğdunuz

Wellesley College'da bir psikolog olan Jonathan Cheek'in açıkladığı gibi, “Bazı insanların sadece bağımlı olma ihtiyacı düşüktür. Yalnızlığı tercih etme ile zorla yalnız kalmak arasında büyük bir boşluk var. Balo salonundan oturma odasını seçenler, mizaçlarını veya yalnızlık için bir tutkuyu miras almış olabilirler, çocuk olarak çok fazla arkadaşa sahip olmamak veya mahremiyete değer veren bir ailede büyümek gibi doğuştan gelen eğilimlerin ve deneyimlerin bir karışımını yansıtabilir.”

Geçmişinizden edindiğiniz deneyimler nedeniyle ya da sadece bu şekilde doğduğunuz için yalnız yaşamayı tercih edebilirsiniz. Mesele, bu durumun kim olduğunuzun önemli bir parçası olmasıdır. Siz bu hayata sıkışıp kalmadınız veya bu hayatı yaşamak zorunda değilsiniz. Bunu keyif aldığınız için yapıyorsunuz.

Yalnız yaşamak için doğduğunuzu gösteren 8 özellik

1-Kişisel sınırlara değer verirsiniz

Kendinizi güvende tutmak için kişisel sınırlar belirlersiniz. Yalnızca kişisel alanınıza ve sınırlarınıza saygı duyacak kişileri hayatınıza almaya özen gösterirsiniz. Ancak, birisi sınırlarınızı göz ardı ettiğine dair herhangi bir gösterge gösterirse, anında onu hayatınızdan silersiniz.

2-Açık görüşlüsünüz

Kendisini insanlardan uzak tutan bir kişi gördüğümüz zaman, onun katı, kapalı, yaşam görüşü farklı bir insan olduğunu düşünürüz. Ancak bu doğru değildir. Yalnız yaşamayı sevenler, diğer görünümleri, fikirleri ve yaşam tarzlarını keşfetmekten ve öğrenmekten hoşlanırlar.

3-Zaman değerlidir

Zaman yalnız yaşamayı sevenler için değerlidir. Kimse dünyada ne kadar vakti kaldığını bilmiyor. Sonuç olarak, başkalarının zamanına saygı duyarlar ve kendileri için de aynı şeyi beklerler. Verimliliğinizi artırmak için daha çok çalışmak yerine daha akıllıca çalışmayı seçerek kendi zamanınıza çok değer verirsiniz.

4-Sezgileri güçlüdür

Her zaman güçlü sezgileriniz olduğunu bilirsiniz. Bu sezgilere güvendiğiniz takdirde asla yanılmazsınız ve bunun farkındasınız. Bunu tanıma ve ayarlama yeteneğiniz geçmişte size iyi hizmet etti ve güvenirseniz size iyi hizmete devam edecektir. Sezginizin gücünü hafife almayın.

5-Özsevgi

Özsevgi, zihinsel, duygusal ve ruhsal mutluluğu bulmak için herkesin sevildiğini hissetmesi gerektiğinden, yaşamlarını isteyerek bir 'yalnız' olarak yaşayanlar için inanılmaz derecede önemli bir özelliktir.Aradaki fark, bu sevginin dışarıdan gelmesi gerekmiyor. Kendini sevme seviyesi nadirdir ama çok önemlidir!

6-Dramadan uzak dururlar

Yaşamınızda dramın neden olduğu stres ve sıkıntıya yer yoktur ve her ne pahasına olursa olsun bundan kaçınacaksınız. Anlamsız dedikodularla dolu büyük gruplarla ilgilenmiyorsunuz. Bunun yerine kaliteli bire bir görüşme yapmayı tercih edersiniz.

7-Yüksek empati yeteneği

Kendinizi insanlarla çevrelemek istemeseniz de, onların duygularını kabul edersiniz. Güçlü bir empati armağanı ile kutsanmışsınız. Etrafınızdaki insanlar size karşı oldukça açıktır. Bu, bu kadar yüksek bir duygusal zeka geliştirmiş olmanız, kendi duygularınızı nasıl kontrol edeceğinizi ve yöneteceğinizi gerçekten anladığınız için güçlü bir araç olabilir. Bunlar daha sonra başkalarının acıları ve yaşam mücadeleleriyle yüzleşmelerine yardımcı olmak için kullanabileceğiniz becerilerdir.

8-Güçlü ve zayıf yönlerinizi bilirsiniz

Garantili bir gerçek varsa, bu hayatta hiç kimse mükemmel değildir. Hepimizin güçlü yönleri olmasına rağmen, kusurlarımız, zayıf yönlerimiz ve tuhaflıklarımız da var. Sık sık öne çıkmanızın, yaptığınız her şeyde başarılı olmanızın nedeni, hem güçlü hem de zayıf yönlerinizi çok kasıtlı ve düşünceli bir şekilde anlayabilmeniz ve kullanabilmenizdir. Sizi tamamlamak için başka birine ihtiyacınız yok.





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