Terfi merkezinin Altınkum ve İstasyon mahallelerinin tamamının atıklarının ulaştığı sistem olduğunu belirten Gök, şunları kaydetti.

"Cuma günü teknik bir arızadan kaynaklı olarak 15-20 dakika boyunca sistem çalışmamış ve sistem bölgesinde sızıntılar olmuştur. Göle bir sızıntı yoktur. Ekibimiz en kısa sürede olay yerine giderek tamiratı yapıp 15 dakika içinde sistemi tekrar çalıştırmıştır."

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce sızıntı iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

AA

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