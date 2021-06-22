STEM yaz kampı, Kemer Country Club’ın doğası içerisinde 6-13 yaş arası çocuklar için düzenlenecek. STEM yaz kampı kapsamında; 5-16 Temmuz’da Safari Camp, 26 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde Star Camp ve 9-20 Ağustos’ta da City Camp yapılacak.

5 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Kuzey Amerika’da 40 yıldır faaliyet gösteren Sylvan Learning, öğrencilerin kendilerine uygun öğrenim şekillerini keşfetmesini sağlıyor. Sylvan Learning, çocuklara sabah 10.00’dan 16.00’ya kadar eğitim, bilim, robotik ve spor ile kombinlenen çok yönlü özel programlar sunuyor. Bu özel program, 5 Temmuz’da Kemer Country Club’da başlayacak.

AKADEMİ PROGRAMLARI

Kemer Country Club’ta STEM yaz kamplarının yanı sıra yaz boyunca golf, binicilik, tenis, basketbol ve yüzme akademi programları da devam edecek. Akademilerde, özel hazırlanan programlarla çocukların sosyal ve spor becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Hafta içi her gün çocuklara hizmet verecek olan yaz spor akademileri için kayıtlar başladı.