Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuşmacı olarak katılacağı Sempozyum, bu yıl ‘Eğitimde Yeni Yaklaşımlar’ temasıyla düzenleniyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Carnegie Mellon Üniversitesi’nden Dr. John Stamper’ın ana konuşmacı olacağı Sempozyumda; 24’ü Türkiye’den, 4’ü yabancı olmak üzere 28 akademisyen ‘Eğitimde Yeni Yaklaşımlar’ temasına ilişkin görüşlerini aktaracak. Sempozyum da ‘Yabancı Dil Öğretiminin Önemi’ konulu zirve de gerçekleştirilecek.