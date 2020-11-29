Eğitim evde başlar

Örneğin ‘belentepe.org’ adresine girip, oradaki balkon bahçeciliği eğitimi programını inceleyebilirsiniz, ‘cicektasarimokulu.com’ adresinden de aralık ayı içerisinde düzenlenecek online çiçekçilik kursu hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca ‘homemadearomaterapi.net’ adresinden aromaterapiyle ilgili farklı eğitimlere ulaşmak mümkün. ‘sutopya.com’ adresini inceleyip teraryum, wabi-kusa ya da kokedama eğitimleri de alabilirsiniz. youacademy.tr’ adresinde de doğal kozmetikleri nasıl hazırlayabileceğinizi öğreneceğiniz online eğitimler bulabilirsiniz.

Taş gibi güzel

Lithopslar görüntüleri yüzünden ‘yaşayan taş’ diye adlandırılıyor. Adı eski Yunancada taş anlamına gelen lithos ve yüz anlamına gelen opsis kelimelerinden türetilmiş. Lithopslar çakıllı kumlu karışımlarda ve hayli büyük kök kısmı geliştirdiklerinden büyük, derin saksılarda yetiştirilebilir. İki yuvarlak yapraktan oluşan bu bitkiler ortadan açılarak yeni yapraklar çıkarıyor ve çiçek açıyor. Yeni yapraklar oluştuğunda dıştakiler ölüyor.

Sulamaya dikkat

Lithops bitkisi, sonbaharda büyümeye başlar. Kışın ve baharda büyüme devam eder. Yaz başında ise bitki uykuya geçer. Yaz sonuna kadar, büyüme döneminde depoladığı suyu kullanır. Bu dönemde hemen hiç su istemez. Bitkinin büzüştüğü gözlemlenirse azıcık su vermek yeterli olur.

Kokuşmuş çiçekler

Çiçekler tozlaşmayı, yani üremeyi sağlayan böcekleri kendilerine çekmek için güzel kokular yayar. Arılar ve böcekler, kokuya dayanamayıp çiçeklere konar, onlardan bedenlerine yapışan sporları başka çiçeklere taşıyarak tozlaşmayı sağlar. Her çiçek de iyi kokmuyor. Hatta bazıları kötü kokularıyla o kadar meşhur ki isimleri bile bununla uyumlu. Leş kaktüsü, ceset çiçeği gibi... Böcek yiyen etçil bazı bitkilerin pis koku yaymasının tek nedeni beslenebilecekleri böcekleri kendilerine çekebilmek...

Dört mevsim bahar için

Evinizdeki kapalı bir balkonu biraz uğraşla enfes bir kış bahçesine çevirebilirsiniz. Küçük bir masa, oturma grubu ya da salıncak... Bolca balkonun büyüklüğüne, ısısına, aldığı ışığa uygun bitki... Sonra gelsin dört mevsim bahar keyfi.