Eğitim gönüllülerinden yeni öğrenim birimi

Öğrenim Birimi ile 6-14 yaş arasındaki çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve nitelikli eğitim almalarına fırsat tanınacak. Öğrenim birimi bünyesinde yer alan tasarım ve beceri atölyesi ile yaparak öğrenme modelini çocuklara aşılanacak. Ayrıca okuma-yazma, sanat, matematik, fen, İngilizce ve bilişim gibi farklı alanlarda da çocuklara yeni yetkinlikler kazandırılacak. Birimde, bu yıl 100 gönüllü eğitim verecek.