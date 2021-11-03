Eğitim gönüllülerinden yeni öğrenim birimi
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) Lila Group ile hayata geçirdiği Çorlu TEGV Aysel Öğücü Lila Öğrenim Birimi açıldı.
03 Kasım 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Öğrenim Birimi ile 6-14 yaş arasındaki çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve nitelikli eğitim almalarına fırsat tanınacak. Öğrenim birimi bünyesinde yer alan tasarım ve beceri atölyesi ile yaparak öğrenme modelini çocuklara aşılanacak. Ayrıca okuma-yazma, sanat, matematik, fen, İngilizce ve bilişim gibi farklı alanlarda da çocuklara yeni yetkinlikler kazandırılacak. Birimde, bu yıl 100 gönüllü eğitim verecek.
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