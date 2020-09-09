Eğitim kaynaklarına yönelik DDoS saldırıları ilkbaharda bir önceki döneme oranla yüzde 350 arttı. DoS saldırılarında siber suçlular, ağ sunucusuna çok fazla sayıda hizmet talebi göndererek sonunda sunucunun çökmesine ve kullanıcıların hizmete ulaşamamasına neden oluyor.

Saldırı için yalnızca tek bir bilgisayar kullanılan DoS saldırılarından çok DDoS (Distributed Denial of Service-Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarına rastlanıyor. Bu saldırılar için aynı anda belirli görevler için kullanılabilen bir dizi bilgisayara ya da diğer adıyla botnet'e ihtiyaç duyuluyor. DDoS saldırılarının büyük bir sorun olmasının nedeni ise birkaç gün veya hafta sürebilmesi.

Bu da aralarında eğitim kaynakları da yer alan hizmetlerin engellenmesine, öğrencilerin ve çalışanların kritik önem taşıyan malzemelere erişememesine yol açıyor. Geçen ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yaşanan salgın yüzünden daha fazla insanın çevrim içi hizmetlerden yararlanmaya başlamasıyla ağlar tercih edilen hedefler arasına girdi.

Tüm dünyada 2020'nin ilk çeyreğinde DDoS saldırıları, bir önceki yıla göre yüzde 80 artış gösterdi. Bu artışın önemli bir bölümünü eğitim kaynaklarına yönelik saldırılar oluşturuyor. 2020'nin ocak ve haziran ayları arasında eğitim kaynaklarına yönelik DDoS saldırılarının sayısı, 2019'un aynı dönemine göre en az yüzde 350 artış gösterdi.

Verilen bilgiye göre, eğitimciler ve öğrencilerin geçen ilkbaharda karşılaştığı tek siber tehdit DDoS saldırıları olmadı.

Ocak-Haziran 2020 döneminde 168 bin 550 tekil Kaspersky kullanıcısı, popüler çevrim içi eğitim platformlarını ve video konferans uygulamalarını (Moodle, Zoom, edX, Coursera, Google Meet, Google Classroom, Blackboard) taklit eden çeşitli tehditlerle karşılaştı.





Eğitimciler ayrıca, bu platformların adından yararlanan artan sayıda kimlik avı sayfaları ve e-postalarına maruz kaldı. Bu da kullanıcıları çeşitli tehditleri indirme riskiyle karşı karşıya bıraktı.