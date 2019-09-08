Eğitim krediniz hazır

Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Bankaların sunduğu avantajlı krediler de okul taksitleri, servis ücretleri, kırtasiye giderleri gibi harcamaların yoğunlaştığı bugünlerde nakite sıkışan ailelerin imdadına yetişiyor. Özellikle faizlerin düşüş trendine girdiği bu dönemde verilen krediler cazip avantajlar sunuyor. Vadesi 60 aya çıkan kredilerin üst limiti 100 bin lirayı buluyor. Üstelik faizler de yüzde 1.49’dan başlıyor.

GERİ ÖDEMENİZ NE KADAR?

Örnek hesaplama yaptığımızda yüzde 1.49 faiz oranıyla 20 bin TL, 48 ay vadeli aylık 624.23 TL taksitle kredi çektiğinizde bunun toplam geri ödemesi 30 bin 63 TL oluyor. Yüzde 1.75 faiz oranıyla 30 bin TL, 60 ay vadeli aylık 884.06 TL taksitle kredi kullandığınızda ise toplam geri ödemesi 53 bin 193.60 TL’yi buluyor.

ÖĞRENCİLER DE ÇEKEBİLİYOR

Eğitim kredisinden sadece veliler değil öğrenciler de yararlanabiliyor. Öğrenci olunmasına rağmen belgelenebilir bir gelir varsa, bankalardan eğitim kredisi kullanılabiliyor. Özellikle yüksek lisans yapmak isteyen çalışanlar, eğitim masraflarını karşılamak için eğitim kredisini tercih ediyor.

FAİZ ORANI YÜZDE 1.49

HALKBANK’ın 100 bin TL’ye kadar 60 ay vade seçeneği ile sunduğu eğitim kredisini müşteriler yüzde 1.49’dan başlayan faiz oranları ile kullanabiliyor. Eğitim kredisi alanlar, geri ödemelerini ister serbest ödemeli, ister artan veya azalan taksitli, ister 3 ayda bir ödemeli ya da dilerse ilk taksiti 2 ay ertelemeli olarak yapabiliyor.

TAKSİTLİ SİSTEM

YAPI KREDİ, okul masraflarında ailelere, ‘Taksitli Eğitim Sistemi (TEST)’ ile destek oluyor. Kredinin aylık faiz oranı ise yüzde 2. Yapı Kredi’nin geniş çaplı anlaşmalı olduğu okullarda, öğrenci velilerinin kullanımına sunulan TEST kapsamında, müşterilerin hesaplarına yıllık ödeyecekleri okul ücreti kadar limit tanımı yapılıyor. Limit aylık ödeme tutarına göre bölünüyor ve her ay müşterilerinin hesabına tanımlanıyor. TEST ile okul tarafından belirlenen ödeme planı çerçevesinde okul taksitleri, velilerin hesabından okul hesabına otomatik olarak ödeniyor.

YURT ÜCRETİ DAHİL

AKBANK, yeni okul döneminde 72 aya varan vade seçenekleriyle eğitim kredisi sunuyor. Akbank, yurtiçi ve yurtdışı okul, yüksek lisans, sınav hazırlık kursları, profesyonel meslek kursları için uygun ödeme koşulları ve avantajlı kredi seçenekleri sunarak eğitime destek veriyor. Eğitim ve öğretimin devamı için belgelendirilebilen tüm yurt, yemek, servis, kitap, kırtasiye gibi harcamalar da kredi tutarına dahil edilebiliyor.

10 BİN TL’LİK NAKİT

ING TÜRKİYE, eğitim masrafları için nakit ihtiyacı olanlara yüzde 1.49 faiz oranı ile hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisinden yararlanma imkanı sunuyor. 5 dakika gibi kısa bir sürede işlemleri tamamlanan ING ihtiyaç kredisi ile 10 bin TL krediyi 60 ay vade ile ayda 273.11 TL’den başlayan taksitlerle ödemek mümkün. İsteyenler ing.com.tr adresine veya banka şubelerine başvurabilir.

ELEKTRONİK TAHSİLAT

VAKIFBANK 60 aya varan vadeler, yüzde 1.59’dan başlayan faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. Ayrıca bankanın ‘Okul Tahsilat Sistemi’ ile öğrenci velilerinin periyodik olarak ödeyeceği eğitim, yemek, servis gibi ödemeleri elektronik ortamda tahsil edilerek okullara aktarılıyor. Böylece velinin taksit için her ay eğitim kurumuna gitmesi gerekmiyor. Veliler için geliştirilen ‘Kredili Bankomat Hesabı’ ile de hesapta yeterli bakiye olmasa bile okul taksitlerinin zamanında ödenmesi sağlanıyor.

ERASMUS+MASTER

QNB FİNANSBANK, uygun faiz oranlı ‘Erasmus+Master’ eğitimi kredisi fırsatı sunuyor. Bu krediyle öğrenciye eğitim süresi boyunca ve eğitiminden sonraki en az bir yıl boyunca ödemesiz dönem imkanı sağlanıyor. 10 yıla kadar vade imkanı ile sunulan kredi fırsatında ayrıca dileyen müşteri, ücretsiz olarak erken taksit ödemesi, ara ödeme veya erken kapama da yapabiliyor. Öğrenciler krediye kefilsiz, teminatsız başvurabiliyor. Krediye başvuracak öğrencinin Avrupa Komisyonu’na akredite okullardan kabul aldığını, ilgili okuldan aldığı dokumanlar ile belgelemesi gerekiyor.

60 AYA KADAR VADE

ŞEKERBANK, yurtiçi ve yurtdışı okul, üniversite her türlü eğitim masrafının finansmanına yönelik eğitim kredisi sunuyor. 60 aya varan vadelerle verilen eğitim kredisine öğrenci gerekli belgelerle başvurabiliyor. Eğitim kredisi başvurusunda bulunan öğrencinin yeterli ve düzenli bir geliri olmaması durumunda ise kredi, öğrencinin üniversite veya yüksekokul giderlerinin finansmanını üstlenen yakınına kullandırılabiliyor.

BAŞVURURKEN NELERE DİKKAT ETMELİ

Özel okul ya da üniversite ücretlerini karşılamak için kullanılabilecek eğitim kredisi başvurusu yaparken, öğrencinin kayıt belgesini ya da okul ücretini gösteren belgenin yanı sıra; gelir belgesi, kimlik fotokopisi ve fatura gibi adres gösterir belgeleri de ibraz etmek gerekiyor. Çekilecek kredi tutarı, doğrudan okul hesabına yatırılabileceği gibi, krediyi çeken kişinin hesabına da yatırabiliyor. Ayrıca okul ücreti dışındaki diğer eğitim masrafları için bankalar ihtiyaç kredisi ile diğer giderler konusunda da kredi yolunu açıyor.

GÜLTEN UĞURLU/ POSTA