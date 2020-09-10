Eğitim kredisi hazır

Pandeminin gölgesinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı online şekilde uzaktan eğitim olarak 31 Ağustos’ta başladı. Okul öncesi ve birinci sınıflarla yüz yüze eğitime ise korona önlemleri alınarak, 21 Eylül’de geçiliyor. Bankaların sunduğu avantajlı krediler de okul taksitleri, servis ücretleri, kırtasiye giderleri gibi harcamaların yoğunlaştığı bugünlerde nakte sıkışan ailelerin imdadına yetişiyor. Yüzde 1.14’ten başlayan faiz oranlarının yanı sıra vadesi 60 ayı bulan kredi seçenekleri var.

Geri ödemeniz ne kadar?

Örnek hesaplama yaptığımızda; yüzde 1.71 faiz oranıyla 5 bin lira, 60 ay vadeli aylık 145.66 lira taksitle kredi kullandığınızda toplam geri ödemesi 8 bin 739 lirayı buluyor. Yüzde 1.14 faiz oranıyla 10 bin lira, 60 ay vadeli aylık 245.40 lira taksitle kredi çektiğinizde bunun toplam geri ödemesi ise 14 bin 723 lira oluyor.

Öğrenciler de çekebiliyor

Eğitim kredisinden sadece veliler değil öğrenciler de yararlanabiliyor. Öğrenci olunmasına rağmen belgelenebilir bir gelir varsa, bankalardan eğitim kredisi kullanılabiliyor. Özellikle yüksek lisans yapmak isteyen çalışanlar, eğitim masraflarını karşılamak için eğitim kredisini tercih ediyor.

Başvuru için hangi belgeler gerekiyor?

Özel okul ya da üniversite ücretlerini karşılamak için kullanılabilecek eğitim kredisi başvurusu yaparken, öğrencinin kayıt belgesini ya da okul ücretini gösteren belgenin yanı sıra; gelir belgesi, kimlik fotokopisi ve fatura gibi adres gösterir belgeleri de ibraz etmek gerekiyor. Çekilecek kredi tutarı, doğrudan okul hesabına yatırılabileceği gibi, krediyi çeken kişinin hesabına da yatırabiliyor ve okul ücreti dışındaki diğer eğitim masrafları için bankalar ihtiyaç kredisi ile diğer giderler konusunda da kredi yolunu açıyor.

3 ürün birden

Ziraat Bankası, eğitime yönelik 3 çeşit ürün çıkardı. ‘Katkı paylı eğitim kredisi’ banka ile özel okul, dershane, kreş, yurt gibi eğitim kurumları arasında, kayıt dönemlerinde velilerin finansman ihtiyaçlarının, kurumlarca faiz desteği sağlanması yoluyla tüketici kredilerine göre daha uygun koşullarda karşılanabilmesine yönelik taksitli kredi ürünü. Eğitim kurumu ile yapılan anlaşmaya istinaden koşulları değişkenlik gösteriyor. İkinci ürün ise ‘özel okul tahsilat sistemi’.

12 ay kolaylık

Bu da özel okulların ve üniversitelerin, öğrenci velilerinden taksitler halinde tahsil edecekleri eğitim, yemek hizmeti ve okul servis ücretlerinin bankanın hesaplarından kredili olarak ödenmesi amacıyla kullanılan kredi. Üçüncü ürün olan ‘okul bankacılık paketi’ ile bankanın üye işyeri olan eğitim kurumlarına ilişkin ödemelerin, banka kartı ile yapılmasına imkan veriyor. Bu sayede, yalnızca eğitim harcamaları için tanımlanacak kredili mevduat hesabından okul ödemelerine 12 ay taksit veriliyor.

3 bin TL'den başlıyor

VakıfBank, tüm ihtiyaçların karşılanabilmesi için 36 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi sunuyor. 3 bin liradan başlayan kredi limiti, 125 bin liraya kadar çıkabiliyor. Faiz oranı ise yüzde 1.24.

4 ay geri ödemesiz

Şekerbank, nakit akışı dönemsel olan faaliyet alanlarında çalışan esnaf ve işletmeler için geliştirdiği ‘Dükkana Can Veren Paket’ kapsamında okulların açılmasıyla birlikte kitapçı ve kırtasiyecilere özel yeni bir kampanya başlattı. Avantajlı faiz oranları ve 60 aya varan vadelerle finansman imkanı sunan banka, 4 ay ödemesiz dönem seçeneğiyle ilk ödemelerin 2021 yılına dek ötelenmesini sağlıyor.

İhtiyaçlarınızı alın

Garanti BBVA, müşterilerinin bugünlerde tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yönelik yüzde 1.79 faiz oranıyla 15 bin lira kredi için 36 ay vade imkanı sunuyor. İhtiyaç kredisinden faydalanmak için Garanti BBVA Mobil ya da bankanın internet adresinden ve şubelerden başvuruda bulunulabilir.

3 ay taksit erteleme

Yapı Kredi, ilk taksit ödemesine 3 aya varan taksit erteleme imkanı sunan ihtiyaç kredisi sağlıyor. Yüzde 1.89 faiz oranı, 10 bin lira kredi için 36 aya varan vade seçeneği ile ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunuyor.

60 ay vade imkanı

ING Türkiye, eğitim masrafları için nakit ihtiyacı olanlara yüzde 1.14 faiz oranı ile hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisinden 60 ay vade ile yararlanma imkanı sunuyor. Isteyenler ing.com.tr adresine veya banka şubelerine başvurabilir. ING müşterisi olmayan veliler ise kredilerinin onaylanmasının ardından şubeye gitmeden, evraklarını kurye aracılığıyla tamamlayıp kredilerini kullanabiliyor.

Faiz oranı yüzde 1.71

Denizbank, eğitim kredisi ile her türlü özel okul, üniversite veya özel kurs ücreti gibi eğitim ihtiyaçlarının finanse edilmesini amaçlıyor. Denizbank’ın yüzde 1.71 faiz oranıyla sunduğu 10 bin liralık eğitim kredisini 60 ay vade ve ayda 291.31 TL’den başlayan taksitlerle ödemek mümkün.







