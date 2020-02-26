Eğitim odaklı yenilikler
Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı GESS Türkiye 2-4 Nisan tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek.
26 Şubat 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Fuarda STEM, okul yönetim sistemleri, multimedya teknolojileri, e-yayıncılık, mesleki eğitim ekipmanları, bilişim teknolojileri donanımları, arttırılmış gerçeklik, robotik teknolojisi, kodlama ve 3 boyutlu baskı gibi eğitim odaklı yenilikler bir arada sergilenecek. Fuar kapsamında yapılacak olan Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde ise üç gün boyunca bilimsel toplantılar, bildiri sunumları, atölye çalışmaları ve paneller gerçekleşecek.
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