Fuarda STEM, okul yönetim sistemleri, multimedya teknolojileri, e-yayıncılık, mesleki eğitim ekipmanları, bilişim teknolojileri donanımları, arttırılmış gerçeklik, robotik teknolojisi, kodlama ve 3 boyutlu baskı gibi eğitim odaklı yenilikler bir arada sergilenecek. Fuar kapsamında yapılacak olan Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde ise üç gün boyunca bilimsel toplantılar, bildiri sunumları, atölye çalışmaları ve paneller gerçekleşecek.