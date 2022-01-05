Eğitim sektörünün ihracat şampiyonu

‘Eğitim Hizmetleri’ dalında ihracat şampiyonu Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) oldu. İkinciliği İstanbul Aydın Üniversitesi, üçüncülüğü ise Altınbaş Üniversitesi aldı. Türkiye’de uluslararası öğrenci sayısı 200 binin üzerinde, hedeflenen rakam ise 500 bin öğrenci. BAU’da ise 123 farklı ülkeden 6 bin 500’e yakın uluslararası öğrenci eğitim görüyor.

İNGİLİZCE EĞİTİM ÖNEMLİ

BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eğitim üzerinden uluslararası öğrenci sayımızı arttırdıkça bu Türkiye’nin hem ekonomik tablosuna hem de bölge liderliğine yansıyacak. Üniversitelerin biraz daha çalışması lazım. Uluslararası geçerliliği olan İngilizce eğitimi çok kritik bir nokta. Üniversitelerin İngilizce eğitim yapması uluslararası öğrenci kazanımında etkili olacak” dedi.