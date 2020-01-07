'Eğitim Takvimi' çocuklar için oyunlar ve pratik bilgiler sağlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci ve ailelere yönelik bir Eğitim Takvimi uygulaması başlattı.

Özgün niteliğe sahip "Eğitim Takvimi", okul öncesinden ortaokula kadar ailelere ve çocuklara oyunlar, etkinlikler, bilimsel içerikler ve değerlerle ilgili küçük ipuçlarını içeriyor.

Uygulamada Saatli Maarif Takvimi, günün sözü, günün kelimesi, günün atasözü, günün oyunu, günün değeri, günün önerisi günün çözümü, günün nedeni, yazım ve imla kurallarının olduğu günün doğrusu gibi içerikler yaratıldı.

Ebeveynler Eğitim Takvimi uygulamasıyla çocukların hem oyun becerilerini geliştirebilecek hem de çocuk eğitimine dair bilgi edinebilecek.

Eğitim, kültür, sanat ve çocuğa dair paylaşımlar yapılıyor

Takvim yapraklarının ön yüzünde eğitim, kültür, sanat ve çocuğa dair "Günün Sözü"; Türkçede kullanılan ancak anlamı daha az bilinen 365 kelimelik bir seçkinin parçası olan "Günün Kelimesi"; çocukla, eğitimle, aileyle bağlantılı, sevgi, saygı, çalışmak, onurlu olmak, gayret etmek gibi değerleri anlatan "Günün Atasözü"; günlük kullanımda sıkça yapılan yanlışlar sebebiyle dilimize yanlış yerleşmiş kelimelerin doğru kullanımına işaret eden "Günün Doğrusu" bölümleri yer alıyor.

Yaprakların arka yüzünde ise okul öncesinden, ortaokula kadar geniş bir yaş aralığını kapsayacak şekilde tasarlanan pratik, faydalı ve maliyetsiz "Günün Oyunu", Türk kültürüne ait bilinmesi gereken isim, obje, yer, yemek gibi bilgilerden oluşan "Günün Değeri"; ailelere iletişim, eğitim, hayat görüşü, pratik bilgi gibi bakış açısı oluşturabilecek "Günün Önerisi"; okul öncesinden liseye kadar ailelerin çocuk ve eğitimle ilgili yaşadığı genel sorunlara yönelik "Günün Çözümü" ve son olarak çocukların merak ettikleri ve en çok sordukları sorulara bilimsel açıklamalar getiren bölüm olan "Günün Nedeni" paylaşılıyor.

Ücretsiz mobil uygulamayı telefona indirmek mümkün

Her yeni güne, "Bugün 24 saat ve her saniyesi çok kıymetli" başlığıyla yaprakları aralanan takvim, 1 Ocak'tan bu yana tüm okullarda, ücretsiz mobil uygulamasıyla cep telefonlarında, sesli dijital takvim yapraklarıyla sosyal medyada ve radyo tiyatrosu tadında radyolarda, öğretmenler, aileler ve öğrencilerle buluşuyor.

Eğitim Takvimi Facebook ve Instagram'dan @egitimtakvimi, Twitter'dan ise @egitimtakvimi1 hesabından takip edilebiliyor. Takvime, ücretsiz cep telefonu uygulamasıyla da kolayca ulaşılabiliyor.

İşte 7 Ocak ‘Eğitim Takvimi’nden detaylar…