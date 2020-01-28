Fuarda Bahçeşehir Kolejleri teknoloji birimi tarafından üretilen hidrolik kol, geri dönüşüm filamenti, solar panel gibi ürünler ve yapay zeka temelli dijital öğrenme platformu Metodbox dikkat çekti. Kendi öğretmenleri ve Türk mühendisleri ile eğitim teknolojileri ürettiklerini söyleyen Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, bunları ihraç etmeye geldiklerini belirtti.