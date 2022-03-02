Eğitim Teknolojileri Zirvesi 5 Mart'ta
Türkiye’de eğitim ve teknoloji dünyasının paydaşlarını bir araya getiren 9. Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ), ‘sosyal etki’ temasıyla 5 Mart’ta online olarak düzenlenecek.
02 Mart 2022, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Zirvenin konuşmacıları arasında; Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Dr. Paul Beresford-Hill, Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve Harvard Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Chris Dede yer alıyor. ETZ’nin onur konuğu ise Haluk Levent olacak. Zirveye katılım için ETZ’nin sitesinden kayıt yapılması gerekiyor.