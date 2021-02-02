Eğitim Teknolojileri Zirvesi 6 Mart’ta

Zirvenin bu yılki ana teması ise eğitimde dijitalleşme çerçevesinde bilgi toplumundan süper akıllı topluma geçiş olarak da ifade edilen ‘Toplum 5.0’ olacak. ETZ, salgın nedeniyle online yapılacak. Zirvenin konuşmacıları arasında Harvard Üniversitesi Uluslararası Eğitim Politikaları Koordinatörü Prof. Fernando Reimers, PISA Direktörü Andreas Schleicher ve Prof. Dr. Acar Baltaş var.