Eğitim yazarı Sadık Gültekin ve konukları, YKS ile ilgili merak ettiğiniz soruları cevaplıyor
Duayen eğitim yazarı Sadık Gültekin, Posta.com.tr Instagram hesabında konuklarıyla beraber YKS ilgili merak edilen tüm soruları yanıtlayacak. Saat 18:00'de canlı yayına başlayacak olan Sadık Gültekin'e ve konuklarına sorularınızı, Instagram'daki gönderilerin altına yorum yaparak sorabilirsiniz.
28 Haziran 2020, Pazar 16:17 Son Güncelleme:
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Sadık Gültekin'in ilk konuğu Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan olacak. Tüzünkan, saat 18:00'de Gültekin'le beraber Instagram canlı yayınında soruları cevaplayacak.
https://www.instagram.com/p/CB-SAQUKwU2/
Sadık Gültekin'in ikinci konuğu ise Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu olacak. Bulu'nun katılacağı yayının saati ise 19:00.
https://www.instagram.com/p/CB-S5ONqepW/
Eğitim yazarı Sadık Gültekin ve konuklarına YKs ile ilgili tüm sorularınızı Instagram gönderilerinin altına yorum yaparak sorabilirsiniz.