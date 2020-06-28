Sadık Gültekin'in ilk konuğu Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan olacak. Tüzünkan, saat 18:00'de Gültekin'le beraber Instagram canlı yayınında soruları cevaplayacak.





Sadık Gültekin'in ikinci konuğu ise Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu olacak. Bulu'nun katılacağı yayının saati ise 19:00.





Eğitim yazarı Sadık Gültekin ve konuklarına YKs ile ilgili tüm sorularınızı Instagram gönderilerinin altına yorum yaparak sorabilirsiniz.