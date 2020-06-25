Eğitim yeniden başladı, öğrenciler Kovid-19’a yakalandı

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede, 15 Haziran’da eğitim kısmen başlarken, yaklaşık 600 bin öğrenci, bitirme sınavlarına girebiliyor. Bu kapsamda Lome, Cinkasse ve Mango kentlerinde bitirme sınavına giren 5 öğrencide Kovid-19 tespit edildi. Togo hükümeti, eğitimin başlamasından sonra hastalığa yakalanan öğrencilerin karantinaya alındığını, durumlarının iyi olduğunu ve hastalığın okullarda yayılmaması için gerekli önlemlerin uygulamaya konulduğunu duyurdu. Ülkede, salgının başından bu yana 583 Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüse yakalanan 14 kişi hayatını kaybederken, 392 kişi iyileşti.

Kamerun’da iyileşenler 10 bini aştı

Kamerun’da yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 12 bin 592’ye yükseldi. Kamerun Sağlık Bakanlığının sitesinde paylaşılan verilere göre, salgının başından bu yana virüse yakalanan 10 bin 100 kişi iyileşirken, 313 kişi yaşamını yitirdi.

AA