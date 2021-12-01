Eğitim & Kariyer Eğitimci Hüsamettin Aydın özgürlük paneliyle anıldı

Eğitimci Hüsamettin Aydın özgürlük paneliyle anıldı

Eğitim & Kariyer

Eğitimci Hüsamettin Aydın özgürlük paneliyle anıldı

Eğitimci yazar Hüsamettin Aydın, vefatının birinci yıldönümünde, Ankara Gölbaşı kampüsünde düzenlenen ‘Özgürlük, Kurumlar ve Ekonomi’ başlıklı panelle anıldı. Panele Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, Koç Üniversitesi Global Source Danışmanı Dr. Murat Üçer ile Bilgi Üniversitesi’nden Murat Sağman konuşmacı olarak katıldı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Nesibe Aydın Eğitim Kurumları kurucularından eğitimci yazar Hüsamettin Aydın, vefatının birinci yıldönümünde, Ankara Gölbaşı kampüsünde düzenlenen ‘Özgürlük, Kurumlar ve Ekonomi’ başlıklı panelle anıldı. Hüsamettin Aydın’ın hayatını anlatan kısa film gösterimi ile başlayan panel, eşi Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Nesibe Aydın’ın konuşması ile devam etti.

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