Toplumun geleceği için eğitimin yenilikçi teknolojilerle verilmesi gerektiğini belirten Irina Bokova “Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için eğitim en doğru yol” dedi. Zeynep Dereli ise Türkiye’de kadınların her alanda eşit katılımlarının sağlanması için önce eğitimde önemli değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi.

‘Cam tavanlar’ı kıracak liderler

İş dünyası dahil, toplumun her alanında kadınların bakış açısına ve yenilikçi yaklaşımlarına ihtiyaç olduğunu belirten Ebru Özdemir de “Başta Türkiye’nin Mühendis Kızları olmak üzere, farklı projelerle Türkiye’nin geleceğine yön verecek, cinsiyete dayalı önyargılar anlamına gelen ‘cam tavanları’ kıracak kadın liderler yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.