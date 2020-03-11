Eğitimci kadınlar İstanbul'da buluştu
Teknoloji ve İnsan Koleji’nde (Tink) düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Paneli’ne Tink Kurucusu Zeynep Dereli, UNESCO’nun ilk kadın genel direktörlüğünü yapan Irina Bokova, Limak Yatırım ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir katıldı.
11 Mart 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Toplumun geleceği için eğitimin yenilikçi teknolojilerle verilmesi gerektiğini belirten Irina Bokova “Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için eğitim en doğru yol” dedi. Zeynep Dereli ise Türkiye’de kadınların her alanda eşit katılımlarının sağlanması için önce eğitimde önemli değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi.
‘Cam tavanlar’ı kıracak liderler
İş dünyası dahil, toplumun her alanında kadınların bakış açısına ve yenilikçi yaklaşımlarına ihtiyaç olduğunu belirten Ebru Özdemir de “Başta Türkiye’nin Mühendis Kızları olmak üzere, farklı projelerle Türkiye’nin geleceğine yön verecek, cinsiyete dayalı önyargılar anlamına gelen ‘cam tavanları’ kıracak kadın liderler yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.