Eğitimciler için çocuk koruma sempozyumu
Anaokulundan liseye dek tüm eğitim kademelerinde çalışan eğitimciler için Eğitimde Çocuk Koruma Sempozyumu’nun ikincisi SEV Amerikan Koleji’nin (SAC) İstanbul Çekmeköy’deki kampüsünde düzenleniyor.
26 Şubat 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Bu yıl ‘Sosyal Medya ve Çocuk’ temasıyla 29 Şubat’ta gerçekleşecek sempozyuma tüm eğitimciler ücretsiz katılabiliyor. II. Eğitimde Çocuk Koruma Sempozyumu’nun ana konuşmacısı Paris VII Üniversitesi’nden Psikanalist Serge Tisseron olacak.
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