Eğitimde edebiyat semineri

Günışığı Kitaplığı’nın, FMV Işık Ortaokulu’nun ev sahipliğinde düzenlediği 12. Eğitimde Edebiyat Semineri’ne bu yıl 35’i aşkın ilden, 600’e yakın öğretmen, eğitim yöneticisi, kütüphaneci ve akademisyen katıldı.

07 Mart 2019, Perşembe 08:30
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Eğitimde edebiyat semineri

‘Eğitimde edebiyat’ konularının uzmanlar, edebiyatçılar ve eğitimciler tarafından tartışıldığı seminerler, edebiyatın eğitim öğretimde nitelikli yer bulması için meslek içi gelişimi hedefliyor.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Onur Bilge Kula felsefe ve edebiyatın eğitimde işlenişine ilişkin deneyim ve önerilerini eğitimcilerle paylaştı. Seminerin kapanışını yapan şair Haydar Ergülen ise, ‘Okulu Dizelerle Donatmak’ başlıklı konuşması için özel olarak kaleme aldığı şiirini seslendirdi.

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