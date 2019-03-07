Eğitimde edebiyat semineri

‘Eğitimde edebiyat’ konularının uzmanlar, edebiyatçılar ve eğitimciler tarafından tartışıldığı seminerler, edebiyatın eğitim öğretimde nitelikli yer bulması için meslek içi gelişimi hedefliyor.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Onur Bilge Kula felsefe ve edebiyatın eğitimde işlenişine ilişkin deneyim ve önerilerini eğitimcilerle paylaştı. Seminerin kapanışını yapan şair Haydar Ergülen ise, ‘Okulu Dizelerle Donatmak’ başlıklı konuşması için özel olarak kaleme aldığı şiirini seslendirdi.