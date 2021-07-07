Eğitimde global iş ortaklığı
Basım, yayın ve dağıtım başta olmak üzere eğitim sektöründe de faaliyetlerini devam ettiren Dünya Eko A.Ş, İngiltere merkezli küresel danışmanlık hizmeti sunan Cambridge Consulting Services ile global iş ortaklığı anlaşmasına imza attı.
07 Temmuz 2021, Çarşamba 16:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Dünya Eko A.Ş. CEO’su Burcu KÖSEM ile Cambridge Consultant Services Kıdemli Ortağı Dr. Marwan SAMADİ ve Cambridge Consultant Services Türkiye Temsilcisi Cemalettin AKGÜL’ün hazır bulunduğu imza töreni Dünya Eko A.Ş. Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Cambridge Consulting Services, küresel ölçekte birçok ülkede performans, üretkenlik ve etkinliklerini artırmak isteyen kuruluş ve şirketlere, en yeni yöntem, araç ve teknikler hakkında strateji, organizasyon, yönetim ve finans danışmanlığı hizmetleri sunuyor.
Hayata geçirilen iş ortaklığıyla Dünya Akademi kadrosunda bulunan sektör profesyonelleri ve akademisyenlerden oluşan eğitmen kadrosuna katkı sağlayarak, çevrimiçi ve yüz yüze eğitim hizmetlerini daha da geliştirerek eğitim sektöründeki katma değeri yükseltecek, 360 derece yönetim danışmanlığı verecek.