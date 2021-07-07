Eğitimde global iş ortaklığı

Dünya Eko A.Ş. CEO’su Burcu KÖSEM ile Cambridge Consultant Services Kıdemli Ortağı Dr. Marwan SAMADİ ve Cambridge Consultant Services Türkiye Temsilcisi Cemalettin AKGÜL’ün hazır bulunduğu imza töreni Dünya Eko A.Ş. Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Cambridge Consulting Services, küresel ölçekte birçok ülkede performans, üretkenlik ve etkinliklerini artırmak isteyen kuruluş ve şirketlere, en yeni yöntem, araç ve teknikler hakkında strateji, organizasyon, yönetim ve finans danışmanlığı hizmetleri sunuyor.

Hayata geçirilen iş ortaklığıyla Dünya Akademi kadrosunda bulunan sektör profesyonelleri ve akademisyenlerden oluşan eğitmen kadrosuna katkı sağlayarak, çevrimiçi ve yüz yüze eğitim hizmetlerini daha da geliştirerek eğitim sektöründeki katma değeri yükseltecek, 360 derece yönetim danışmanlığı verecek.