Eğitimde göze çarpan iki şehir

Türkiye’deki toplam öğrenci sayısı 16 milyon 544 bin 407, toplam öğretmen sayısı ise 1 milyon 26 bin. Maptriks’in araştırmalarına göre ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde iki şehir öne çıkıyor: İstanbul ve Tunceli. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyeleri ayrı ayrı incelendiğinde en çok öğrenci ve öğretmen İstanbul’da, en az öğrenci ve öğretmen de Tunceli’de bulunuyor. İstanbul’da öğretmen başına yaklaşık 20 öğrenci, Tunceli’de ise bir öğretmene 10 öğrenci düşüyor.

Merkezi sınavlarda Tunceli, en başarılı illerde ikinci sıradayken, İstanbul 42’nci sırada yer alıyor. İlkokul düzeyinde 2016-2019 yılları arasında karşılaştırma yapıldığında azalan okullar da dikkat çekiyor. İlkokul sayısında azalışın en fazla olduğu iller: Erzurum 121, Diyarbakır 110, samsun 83, Kahramanmaraş 80, Sivas 61. Türkiye genelinde toplam okul sayılarına bakıldığında, son 3 yıl içinde ilkokullarda azalma, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindekilerde artış görülüyor.