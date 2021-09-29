ERG, bu tema aracılığıyla, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 31. maddesiyle korunan oyun hakkının tüm çocuklar için yaşama geçebilmesi için yetişkinleri oyunu ciddiye almaya davet edecek. Konferans, 1 Ekim’de ERG YouTube kanalında canlı yayımlanacak açılış etkinliğiyle başlayacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek konferans, herkesin katılımına açık olacak.