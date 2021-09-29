'Eğitimde İyi Örnekler'de Görevimiz: Oyun'
Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle düzenlediği 18. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (İÖK) 1-8 Ekim tarihleri arasında ‘Görevimiz: Oyun’ temasıyla gerçekleşecek.
29 Eylül 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
ERG, bu tema aracılığıyla, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 31. maddesiyle korunan oyun hakkının tüm çocuklar için yaşama geçebilmesi için yetişkinleri oyunu ciddiye almaya davet edecek. Konferans, 1 Ekim’de ERG YouTube kanalında canlı yayımlanacak açılış etkinliğiyle başlayacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek konferans, herkesin katılımına açık olacak.