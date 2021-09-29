Eğitim & Kariyer 'Eğitimde İyi Örnekler'de Görevimiz: Oyun'

'Eğitimde İyi Örnekler'de Görevimiz: Oyun'

Eğitim & Kariyer

'Eğitimde İyi Örnekler'de Görevimiz: Oyun'

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle düzenlediği 18. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (İÖK) 1-8 Ekim tarihleri arasında ‘Görevimiz: Oyun’ temasıyla gerçekleşecek.

29 Eylül 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ERG, bu tema aracılığıyla, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 31. maddesiyle korunan oyun hakkının tüm çocuklar için yaşama geçebilmesi için yetişkinleri oyunu ciddiye almaya davet edecek. Konferans, 1 Ekim’de ERG YouTube kanalında canlı yayımlanacak açılış etkinliğiyle başlayacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek konferans, herkesin katılımına açık olacak.

Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Bebekler yetişkinlerden daha zeki!
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
Eski gazeteci, yeni müzisyen!
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hayatınızdaki zenginliği arttıracak 10 tavsiye