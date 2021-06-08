Eğitimde telafi başladı

Akademik takvim 2 Temmuz’da tamamlanacak. Okullar 2 Temmuz’a kadar kendi okullarının UDEP süreçlerini, yaz dönemini ve 2021-2022 eğitim öğretim yılını da kapsayacak şekilde planlayacak.

AKADEMİK DESTEK

İhtiyaç gruplarına 2 Temmuz’a kadar akademik destek verilecek. Bu destek yaz boyunca Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) aracılığıyla devam edecek. Bakan Selçuk, çocukların yaz döneminde, temel bilim kampları, İngilizce okuma kursları, tiyatro, film gösterimleri, okuma etkinlikleri, çocuk oyunları ve zeka oyunları turnuvaları gibi çok sayıda faaliyetten yararlanabileceğini söyledi.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Yaz ayları boyunca sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ağırlık verilecek. Tüm faaliyetler gönüllü öğretmenler aracılığıyla yürütülecek. Yaz tatilinde başka bir şehre giden öğrencinin bile bu etkinliklere katılabileceğini belirten Bakan Selçuk, her ilçenin kendi bölgesinde yer vereceği etkinlikleri yayınladığını, öğrencilerin bunları takip edebileceklerini söyledi.

AİLELERE ÖNERİLER

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, yüz yüze eğitim süreçlerine yönelik önerilerde bulundu.

Öğrenciler mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan eğitim süreçlerine dahil olmalı.

Okuma yazmayı uzaktan eğitim ile öğrenen ilköğretim 1’inci sınıf öğrencileri, okuma-yazma taramalarından geçmeli ve desteklenmeli.

Öğrenme eksiklikleri öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, psikososyal gelişimleri üzerinde de önemli etkiler oluşturuyor. Bu nedenle aileler, MEB programlarını takip etmeli.

Aileler, çocuklarının öğrenme eksikliklerini giderecek ve psikososyal gelişimlerini destekleyecek etkinliklere katılımlarını sağlamalı.