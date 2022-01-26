Eğitimdeki dijital yenilikler sergilenecek
GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı, 26-28 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek.
26 Ocak 2022, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Organizasyonda yeni nesil eğitim platformları, robotik sistemler, çevirim içi eğitim teknolojileri, STEM uyumlu uzaktan eğitim yazılımları, e-kitap okuyucular, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri, interaktif ekranlar gibi pek çok teknoloji bir arada sergilenecek. Fuar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ne de bu yıl ilk kez ev sahipliği yapacak.
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