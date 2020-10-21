Eğitime 211.4 milyar lira kaynak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile eğitim hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşlara 2021 yılında 19.1 milyar lirası yatırım olmak üzere toplamda 211.4 milyar lira kaynak ayrıldı. Bu kapsamda, yükseköğretim programının payı 52.2 milyar lira oldu.

En yüksek temel eğitim

Ortaöğretim programına 43 milyar lira, temel eğitim programına 82.2 milyar lira, engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitim programı içinde yer alan engelli eğitimine 4.8 milyar lira, hayat boyu öğrenme programına 3 milyar lira, uluslararası eğitim işbirlikleri ve yurtdışı eğitim programına 1.9 milyar lira ayrıldı.