Eğitime bedava teknolojik destek

Hangi eğitimi verirseniz verin uzaktan onlarca öğrenciyi tek bir dijital sınıfta toplayan, canlı yayın yapabilen, kablosuz sunum ve kamera desteği ile gelişmiş not alma özellikleri olan özel bir yazılım ekosistemi geliştirildi. Paket fiyatı 443 TL olan bu sistemi 30 Haziran’a kadar alanlar ömür boyu ücretsiz kullanabilecek. ABD merkezli eğitim teknolojileri devi ViewSonic tarafından tasarlanan myViewBoard adlı yazılımı kısa sürede dünya genelinde 2 milyonu aşkın kişi kullanmaya başladı.

ÖZEL İÇERİKLER

POSTA’ya konuşan ViewSonic Türkiye, Orta Doğu ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü Hasan Koçyiğit, “myViewBoard sadece bir interaktif beyaz tahta yazılımı değil, farklı birçok çözümün biraraya geldiği, bağımsız ekosistemlerle birlikte çalışabilen eşsiz bir platform. Özel seçilmiş eğitim içerikleri ve öğretmenler için hazır ders planları bulunan sistem sayesinde, eğitmenler zamanı kolaylıkla planlayabiliyor. Dersler ister sınıfta ister uzaktan rahatlıkla anlatılabiliyor” dedi.

70’E YAKIN DİLİ TERCÜME EDİYOR

Eğitmenlerin internet üzerinden ulaşabileceği herhangi bir bilgiyi 70’e yakın farklı dile tercüme edebilen myViewBoard ekosistemi sayesinde kolaylıkla Türkçe’ye çevirmeleri mümkün. Sistem sahip olduğu dilbilgisi yetenekleriyle de cümleyi öğelerine ayırabiliyor.

Ayrıca denklemlerin de kolaylıkla sisteme aktarılması mümkün. Sistem, grup çalışması, sınıf yönetimi, kolay kurulum ve düşük bant genişliğini desteklemesi gibi özellikleriyle de geleceğin sınıflarında kullanılacak her çözümü günümüz şartlarında eğitim kurumlarına sağlayabiliyor.

Hasan Koçyiğit “Türkiye’de derslik sayısına göre etkileşimli ekranların pazara nüfuz etme oranı yüzde 70 civarında. 2015’te gerçekleşen Fatih Projesi ihalesi kapsamında alınan etkileşimli ekranlar, şu an 5’inci yıllarını tamamladı. Bu ürünler ömürleri ve teknolojileri açısından sona yaklaştı” dedi.

YOUTUBE İŞBİRLİĞİ

myViewBoard’un internet tarayıcısı ile en sık kullanılan eğitim portallarına kolaylıkla ulaştığını da anlatan Koçyiğit, şöyle devam etti: “Sistem, herhangi bir konunun ‘sürükle bırak’ şeklinde içeriye aktarılmasını sağlıyor. Ayrıca sistem üzerinden YouTube’a erişmek mümkün ve gösterilen videolar reklamdan arındırılmış halde sunuluyor. Tüm bu sistem hem web tabanlı hem de PC tabanlı olmasına rağmen, myviewBoard.com web sitesi aracılığıyla birbirine bağlı bir şekilde çalışabilmektedir.”

EKRANDA HIZLI DÖNÜŞÜM

İnteraktif (etkileşimli) beyaz tahta pazarında da dünyada üçüncü, ABD’de ise birinci olan Viewsonic’in bu yazılımına ücretsiz sahip olmak için web sitesine kaydolmak yeterli. Ekran pazarı küresel olarak 2020’yi 2.1 milyon adetle kapattı. Bunun yüzde 82’si eğitim, geri kalanı ise kurumsal ihtiyaçlara yönelik oldu. Pazarın bu alandaki yıllık büyümesi yüzde 5 olurken, şirketin büyümesi ise yüzde 24 olarak kayda geçti.