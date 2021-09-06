Eğitime Destek Seferberliği

Çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak üzere başlatılan bu seferberlik hareketinde, platformda bulunan TEGV mağazasında satılan TEGV ürünlerinin yanı sıra 20, 50, 100 ve 150’şer TL’lik dijital destek kartları da yer alıyor. Müşteriler bu destek kartlarını satın alarak ya da hediye ederek bu eğitim seferberliğine katılabiliyor ve bu iyilik hareketine katkıda bulunabiliyor.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı şöyle konuştu: “Pandemi döneminde etkinlik noktalarımızın kapalı olması nedeniyle çocuklarımızdan fiziki olarak ayrı kaldık ancak programlarımızı dijital platforma taşıyarak uzaktan eğitimlerle etkinliklerimize devam ettik. Okullarla birlikte bizim de etkinlik noktalarımızı açmaya hazırlandığımız bu dönemde “Hepsi Okula” kampanyası ile daha çok çocuğumuzu nitelikli eğitimle buluşturabilecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Aynı zamanda platform bünyesindeki TEGV mağazamızda satışa sunulan ürünlerimiz de çocuklarımızın eğitimlerine katkıda bulunacak."

Hepsiburada CMO’su Ender Özgün “Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız, eğitimde fırsat eşitliği ile bilim ve teknolojiden sanata birçok alanda hayallerini bir adım daha ileriye taşısın, hedeflerine ulaşabilsin diye TEGV ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.