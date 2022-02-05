Türkiye Eğitime kar engeli! 5 gün tatil edildi

Eğitime kar engeli! 5 gün tatil edildi

Türkiye

Eğitime kar engeli! 5 gün tatil edildi

Isparta’da ilk ve orta dereceli okullar, önümüzdeki hafta tatil edildi.

05 Şubat 2022, Cumartesi 22:29 Son Güncelleme:
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Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu´nun bugün gerçekleştirilen toplantısı sonrasında alınan karar, şöyle duyuruldu:

"İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitimin yapılmasına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."



İHA

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