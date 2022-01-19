Yoğun kar yağışı nedeniyle ülke genelinde birçok il ve ilçede yüz yüze eğitime ara verildi. İşte, 20 Ocak 2022 Perşembe (Bugün) günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler..





VAN

Van’da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar bugün için tatil edildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

AĞRI

Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Ağrı’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz merkezinde ve ilçelerindeki tüm okullarda 20 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelimiz de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da iki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle 16 ilçede eğitime 1 gün daha ara verildi.

Kastamonu’da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava şartları sebebi ile Kastamonu’nun 16 ilçesinde eğitime 20 Ocak Perşembe günü 1 günlük ara verildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, Küre, İhsangazi, İnebolu, Şenpazar, Taşköprü, Tosya ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okulların 20 Ocak Perşembe günü de tatil edildiği duyuruldu.

Kastamonu kent merkezi ile Araç, Tosya ve Seydiler ilçelerinde eğitim ve öğretimin devam edeceği kaydedildi. Eğitime ara verilen ilçelerce engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de kar tatili valilik kararı ile bir gün daha uzatıldı.

Gümüşhane Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden, ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 20.01.2022 Perşembe günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

HAKKARİ

Hakkari’de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde bugün için okullar tatil edildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle valiliğimiz kararıyla ilimiz merkez ve ilçelerinde 20 Ocak 2022 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kamu, kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır” denildi.

BİTLİS

Bitlis’in Ahlat ilçesinde öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle 26 köy yolu ulaşıma kapanırken eğitime 20 Ocak günü ara verildi.

Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ahlat ilçesinde de kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle 26 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, kar yağışı ve tipi nedeniyle 26 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, kapalı köy yollarını açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Öte tandan Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Bitlis il merkezi ile 6 ilçesindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 20.01.2022 Perşembe günü eğitim ve öğretime gün ara verildiği belirtildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise yaşanan tipi ve fırtına sebebiyle Ahlat-Karahasan, Malazgirt-Karahasan yolunun saat 14.50 itibariyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

KARS

Kars'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sebebiyle bugün eğitim ve öğretime ara verildi. Kars merkez ve 7 ilçesinde bugün de okullar kar tatiline devam edecek.

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars Valiliği tarafından bugün eğitim ve öğretime ara verilmişti. Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle valilik kar tatilini bir gün daha uzattı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 20.01.2022 Perşembe günü (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır'' denildi.

RİZE

Rize’de kar yağışı nedeniyle bugün için de okullarda eğitime ara verildi.

Rize’de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmesinin kararının ardından Rize Valiliği, bugün de okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle; ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında, çeşitli kurslarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (20 Ocak 2022- Perşembe) süre ile uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli personellerin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, aşırı buzlanma beklendiğini belirterek, okulların 1 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde beklenen aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

KARABÜK

Karabük’te etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ve oluşan buzlanma tehlikesi nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ELAZIĞ

Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle Fırat Üniversitesi'nde eğitim öğretime 1 gün, 4 ilçede bulunan meslek yüksek okullarında ise 2 gün daha ara verildi.

Fırat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Senatosu 19 Ocak 2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Elazığ genelinde devam eden kar yağışı ve akabinde beklenen buzlanma nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Üniversitemizde eğitime 1 gün daha ara verilmesine, bu kapsamda, 20 Ocak 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan final sınavlarının 25 Ocak 2022 Salı günü aynı saatlerinde online olarak yapılmasına, Baskil, Karakoçan, Keban ve Kovancılar ilçelerinde bulunan meslek yüksekokullarımızda ise 20 Ocak 2022 Perşembe günü ve 21 Ocak 2022 Cuma günü eğitime 2 gün süreyle ara verilmesine, 4 ilçemizde bulunan meslek yüksekokullarımızda 20 Ocak 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan sınavların 25 Ocak 2022 Salı günü aynı saatlerinde, 21 Ocak 2022 Cuma günü yapılacak olan sınavların ise 26 Ocak 2022 Çarşamba günü aynı saatlerinde online olarak yapılmasına, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesi sınavları hakkındaki kararların ilgili fakültelerin Dekanlıkları tarafından duyurulmasına, üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile personellerimizin 20 Ocak 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle daha idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptığı açıklamada, " 20 Ocak 2022 Perşembe günü taşımalı eğitimle beraber köy okullarımızın tamamında eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

KİLİS

Kilis Valiliği, kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurdu.

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kilis genelinde meydana gelen kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma sonucu ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında 20 Ocak 2022 Perşembe günü Kilis genelinde eğitime, özel kreş ve gündüz bakım evleri ile rehabilitasyon merkezleri dahil bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personeli, idari izinli sayılmaya devam edilecektir. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanız önemle rica olunur.” ifadesine ver verildi.

NİĞDE

Niğde’de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Perşembe günü il genelinde taşımalı eğitim öğrencileri, özel eğitim öğrencileri ve rehabilitasyon merkezlerine gelen öğrenciler için eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

ADANA

Adana’nın 3 ilçesinde yoğun kar yağışının devam etmesi sebebiyle eğitim öğretime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ; Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke’de hava koşullarının olumsuz devam etmesi sebebiyle 20 Ocak Perşembe günü de okullar tatil. Engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayılacak” denildi.

SİVAS

Sivas’ta kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen aranın uzatıldığını duyurdu. Ayhan yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışının ardından gece oluşabilecek buzlanma sebebi ile eğitimde yaşanabilecek olumsuz hadiselerin önüne geçmek amacıyla eğitime verilen aranın bugün de devam etmesi uygun görülmüştür. Engelli, kronik hasta ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” dedi.

BURSA

Bursa’nın Keles ve İnegöl ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitme 1 gün daha ara verildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Keles ilçesinde eğitme 1 gün daha ara verildiği açıklandı. Keles Kaymakamlığının yaptığı açıklamada, "İlçemizde etkili olan don ve buna bağlı oluşabilecek muhtemel riskler nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

ARTVİN

Artvin merkez, ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle bugün de eğitime ara verildi.

Kar tatilini Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından duyurdu. Doruk açıklamasında, “Sevgili öğrenciler, ilimizde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Artvin genelinde tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara veriyoruz. Çalışmalarımıza evde devam edelim başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamanın ardından Artvin’de pazartesi, salı, çarşamba günlerinin ardından perşembe günü de eğitime ara verilmiş oldu.

ORDU

Ordu’da yoğun kar yağışı nedeniyle 15 ilçenin tamamımdaki okullarda, 4 ilçede ise kısmi olarak eğitime ara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olarak kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “Fatsa ve Ünye ilçelerimizde ilçe merkezi haricindeki okullar ile taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Perşembe ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet (kırsal mahalle), Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda 20 Ocak 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

BATMAN

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeni ile okullar bugün tatil edildi.

Kozluk ile Sason Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ERZİNCAN

Erzincan’da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime verilen tatil 1 gün daha uzatıldı.

Konuya ilişkin Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak Perşembe günü 1 gün daha ara verilmiştir. Üniversitemiz eğitime devam edecektir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır.” denildi.

BAYBURT

Bayburt’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime verilen tatil 1 gün daha uzatıldı.

Konuya ilişkin Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren kuvvetli kar yağışı ile beraberindeki don ve buzlanma nedeniyle 19.01.2022 Çarşamba gününü kapsayan eğitim öğretim faaliyetlerine zorunlu olarak 1 gün süreyle ara verilmesi kararı; eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesine yönelik yapılan değerlendirmeler neticesinde 1 gün daha uzatılmıştır.

Bu doğrultuda ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine 20.01.2020 Perşembe gününü kapsayacak biçimde 1 gün süreyle daha ara verilmesi uygun görülmüştür.

Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

IĞDIR

Iğdır'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Iğdır'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün Iğdır kent merkezi ve Tuzluca ilçesine bağlı tüm okullarda eğitime bir günlük ara verildi.

BARTIN

Bartın’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışının sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmekle birlikte gece boyunca hava sıcaklığının -2 ila -7 arasında gerçekleşmesi ve buna bağlı buzlanma beklentisi nedeniyle ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda (Özel eğitim ve özel öğretim kurumları dahil) 20 Ocak 2022 günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir“ denildi.

KONYA

Konya’nın 20 ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle okullar 20 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

Konya’da çok sayıda ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve soğuklar etkili oluyor. Olumsuz hava şartları sebebiyle 20 ilçede eğitime 20 Ocak Perşembe günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ahırlı, Akören, Altınekin, Güneysınır, Beyşehir, Ereğli, Halkapınar, Derbent, Derebucak, Hüyük, Doğanhisar, Emirgazi, Ilgın, Karapınar, Bozkır, Hadim, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir" denildi.

KAYSERİ

Kayseri’de yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 11 ilçede okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri’de etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından Develi, Yahyalı, Bünyan, Sarız ve Pınarbaşı, Felahiye, Yeşilhisar ve Tomarza, İncesu, Özvatan, Akkışla ilçelerinde 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.

BALIKESİR

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 20 Ocak Perşembe günü okullar tatil edildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası okullar tatil edilmişti. Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Dursunbey’de eğitim veren ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar yoğun kar yağışı ve don sebebi ile 20 Ocak 2022 Perşembe günü 1 gün arayla tatil edildi.

SAMSUN

Samsun’un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu, bu ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verildiği duyuruldu.

İHA-DHA



