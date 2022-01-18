Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu il ve ilçeler

Meteoroloji son dakika uyarıları sonrasında yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle illerden kar tatili haberleri geldi. Öğrenciler ve velilerin merak ettiği kar tatili haberleri valilikler tarafından duyuruldu.

MALATYA

Kent merkezi ve ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının şiddeti arttı. Merkez ve ilçeler, kısa sürede beyaza bürünürken, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yarın için eğitime ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" dedi.

BOLU

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

BİNGÖL

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile il merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde Çarşamba günü eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ADIYAMAN’DA OKULLARA 2 GÜN KAR TATİLİ

Önceki akşam sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar veren Adıyaman Valiliği, bu gün eğitim ile ilgili yeni bir karar aldı. Salı ve Çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği açıklandı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

ELAZIĞ

Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da devam edeceği anlaşıldığından 19 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine” denildi.

Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayıldığı belirtildi.

BİLECİK

Bilecik Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugün öğleden sonra ve yarın tüm gün İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlar tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli personel de bu süreçte idari izinli sayılacaktır.

DOMANİÇ’TE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Domaniç Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada,” İlçemizde yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi.

KÜTAHYA ASLANAPA

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Aslanapa Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Kar yağışı, yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle ilçemizde 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilçemizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri 1 gün süreyle idari izinli sayılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliği kararı ile okulların bugün öğleden sonra tatil edilmesi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirildi. Kırşehir'de eğitim öğretim faaliyetleri, ilçeler dahil olmak üzere öğleden sonra yapılmayacak. Milli Eğitim Müdürlüğü kararı özel okullar dahil okulların tamamına tebliğ etti. Yağışın şiddetini akşam saatlerine dek sürdürmesi bekleniyor.

MANİSA

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kaymakamlık ilçedeki okullara bir günlük ara verildiğini açıkladı.

Demirci Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi. Demirci ilçe genelinde ilk ve orta lise dereceli okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için 18 Ocak 2022 Salı günü eğitime 1 gün ara verilmiştir."

İZMİR

İzmir'in rakımı yüksek ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, Kiraz'ın bazı kırsal kesimlerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelinde soğuk hava uyarısı vermesinin ardından bugün yurdun birçok kesiminde kar yağışı görüldü. İzmir'in de rakımı yüksek ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle Bozdağ'ın zirveleri beyaza bürünürken Ödemiş ve Kiraz'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu öğrenildi

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kiraz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ise eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle İğdeli, Akpınar, Cevizli, Doğancılar, Umurlu, Örencik-Zeybekler okullarımızda güvenlik nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha kurul kararıyla eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DENİZLİ

Denizli’nin 4 ilçesinde yoğun kar yağışının ardından eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Denizli’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde her yeri beyaza bürüdü. Bazı ilçelerde 20 santimetreyi bulan kar kalındığı, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı. Sürücülere de zor anlar yaşatan kar, eğitime de engel getirdi. Olumsuz hava şartlarıyla beraber Çameli ve Çivril ilçelerinde 18 Ocak 2022 Salı günü 1 gün süreyle taşımalı eğitime tabi olunan yerlerde, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde ise bütün okullardaki eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

UŞAK

Uşak Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağını duyuran Vali Gül, paylaşımında şu ifadelere yer veridi:

"Meteorolojik verilere göre, sabah saatlerinden itibaren Gaziantep’te yoğun kar yağışı beklenmektedir. Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 Ocak salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır."

BURDUR

Burdur’da il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın 1 gün ara verildi.

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararla, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğü için buzlanma ve don olayından kaynaklı ulaşımda aksamalar yaşanabileceği dikkate alınarak il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ve liselerin yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelenmesine karar verdi. Ayrıca rehabilitasyon merkezleri, yaygın eğitim kursları ve tüm özel kurslarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kurul kararına göre Burdur merkez ve ilçelerinde tüm engelli, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan (anne ve babadan biri) kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak.

NİĞDE

Niğde’de yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada "Kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

AKSARAY

Aksaray’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aksaray Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

TUNCELİ

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli Genelinde (Merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık ilçelerimizde) 19 Ocak 2022 Çarşamba; 1 bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır” denildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın 1 gün ara verildi.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada "İl genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 19.01.2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

KİLİS

Kilis Valiliği, il genelinde okulların yarın tatil olduğunu açıkladı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışı nedeniyle yarın 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Kilis genelinde eğitime, rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verilmiştir. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personeli, idari izinli sayılacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısı yapıldı.

BAYBURT

Bayburt’ta kar ve tipi dolayısıyla 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verilecek. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanmaya başladı.

Bayburt Valiliğince yapılan yazılı açıklamada yarın eğitime 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Kar yağışı ve tipi, Bayburt- Araklı yolu ile Bayburt- Erzurum kara yolu 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidinde etkisini artırdı. Sisinde etkili olduğu güzergahlarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken tır sürücüleri kış çilesinin zor olduğunu kaydetti.

Polis ekipleri yüksek rakımlı güzergahları kullanan sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyardı

SİVAS

Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Sivas’ta akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas Valiliği kazaların ve yaşanabilecek olumsuzlukların önceden önlenmesi için Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu.

DHA-İHA

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