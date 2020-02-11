Türkiye Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Türkiye

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Muş’un Varto ilçesi, Karabük'ün Eskipazar ve Yenice ilçelerinde, fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

11 Şubat 2020, Salı 09:34 Son Güncelleme:
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Varto ilçesinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Fırtına nedeniyle Varto Kaymakamlığı da ilçe merkezi ile köylerdeki okullarda, eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Kaymakamlık, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını bildirdi. 

Karabük

Karabük'ün Eskipazar ve Yenice ilçelerinde devam eden kar nedeniyle taşımalı öğrenim gören öğrenciler için eğitime bugün ara verildi. 

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, iki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının köy yollarında oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle taşımayla gelen öğrenciler için okullar Eskipazar ve Yenice ilçelerinde bugün tatil edildi.

Diğer öğrenciler için eğitim-öğretim devam ediyor.  


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