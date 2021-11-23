Eğitimin 20 yılı kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın takdim yazısını da içeren kitap, 2000’li yıllardan bu yana eğitime erişimi yaygınlaştırmak ve eğitim sisteminin performansını artırmak amacıyla atılan adımların sonuçlarını gösteriyor.

Eğitimde iyileşme süreci

En çok kaynağı hep eğitime ayırdıklarını ve eğitimin tüm alanlarında toptan seferberlik yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazısında “Türkiye’de son 20 yılda eğitimin tüm alanlarında bir iyileşme gerçekleştirdik. Elbette ki biz Türkiye’nin daha da gelişmesini arzu ediyoruz ve eğitimden beklentilerimizi daha da artırmak durumundayız” dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de kitabın eğitimdeki iyileştirmeleri göstermesi açısından bir başvuru kaynağı olduğunu söyledi.