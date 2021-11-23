Eğitimin 20 yılı kitaplaştırıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Türkiye’de Eğitimin 20 Yılı: 2000-2019’ başlıklı kitap yayımladı. Kitapta 2000 ile 2019 yılları arasında eğitimde yaşanan dönüşüm, eğitim göstergeleri üzerinden incelendi.
23 Kasım 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın takdim yazısını da içeren kitap, 2000’li yıllardan bu yana eğitime erişimi yaygınlaştırmak ve eğitim sisteminin performansını artırmak amacıyla atılan adımların sonuçlarını gösteriyor.
Eğitimde iyileşme süreci
En çok kaynağı hep eğitime ayırdıklarını ve eğitimin tüm alanlarında toptan seferberlik yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazısında “Türkiye’de son 20 yılda eğitimin tüm alanlarında bir iyileşme gerçekleştirdik. Elbette ki biz Türkiye’nin daha da gelişmesini arzu ediyoruz ve eğitimden beklentilerimizi daha da artırmak durumundayız” dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de kitabın eğitimdeki iyileştirmeleri göstermesi açısından bir başvuru kaynağı olduğunu söyledi.