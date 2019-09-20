Eğlence mekanlarına gürültü cezası

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. Gürültü kirliliğine sebep olan eğlence mekanları tek tek denetlendi. Denetimden müzikli gezi tekneleri de payını aldı.

YARIM MİLYON CEZA KESİLDİ

Temmuz ve ağustos aylarında toplam 625 denetim yapıldı. Denetimlerde gürültü yaptığı tespit edilen eğlence mekanlarına toplam 546 bin 473 lira idari para cezası kesildi.

"Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği"ne uygun olmayan İstanbul Boğazı'nın kıyısındaki mekanlara da cezalar geldi.

EN ÇOK O İLÇELERE CEZA KESİLDİ

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan 16 denetimde, gürültüye sebep olduğu tespit edilen müzikli gezi tekneleri ve eğlence yerlerine 324 bin 855 lira ceza uygulandı.

İlçe belediyeleri tarafından temmuz ve ağustos ayında en çok denetim yapılan ve ceza uygulanan yerler Beyoğlu, Şişli ve Maltepe ilçelerindeki mekanlar oldu.



