Eğlenceli yollar| Çocuklar için oyunlar

Eğlenceli yollar oyunu çocuğunuzun el ve göz koordinasyonunun gelişmesine yardımcı olabilir.

MALZEMELER

Kâğıt, renkli guaj boyalar, kulak temizleme çubuğu, kalem ve birkaç figür oyuncak. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Ilk olarak çocuğunuzla birlikte kâğıdınızı yan çevirip sağ tarafına kaç figür oyuncağınız varsa o kadar alt alta evler çiziniz. Sol tarafına ise oyuncakları diziniz. Her ev bir oyuncağa aittir ve bu oyundaki amaç çocuğa çizgi çalışması yaptırmaktır. Bu yüzden evlerle oyuncaklar arası düz, eğik veya dalgalı yollar çiziniz. Sonrasında bir kaba boyalardan bir miktar koyup her boya için de kulak temizleme çubuğu koyunuz. Çocuğunuzdan istediği renk boyalı çubuğu kullanarak yolların üzerinden geçmesini isteyiniz.