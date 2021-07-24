Eğlenmek için gittiği lunaparkta ölümden döndü!

Olay, 2 Temmuz akşamı Konyaaltı ilçesindeki bir lunaparkta meydana geldi. Arkadaşlarıyla lunaparka eğlenmeye giden Furkan Özkaya, daha önceden tecrübesi olmadığı go-kart sporu yapmak istedi. İddialara göre, iş yeri çalışanlarına "Güvenli mi?" diye soran Furkan, "Tehlikesi yok, araç bir yere çarparsa lastikten geri seker" yanıtını aldı. Kız arkadaşının kullandığı, ancak direksiyonu arızalı diyerek sürmekten vazgeçtiği go-kart aracına bindirilen Furkan Özkaya'nın kemeri, omuzdan çapraz bağlanmak yerine, karın bölgesinden yatay bağlandı. Kız arkadaşı ise başka bir go-kart aracına bindirildi.

Kemer bağlandıktan sonra nefes almakta zorlandığını söyleyen Özkaya'yı, görevliler dikkate almadı. Sonrasında tek başına go-kart kullanmaya başlayan Furkan Özkaya, tur bitmeden direksiyon tutukluk yapınca go-kart aracı etrafı lastikle muhafaza edilen direğe çarptı. Başındaki kaskı çıkan ve araçta acı içinde kıvranan Furkan Özkaya, go-karttan inip yere yığıldı. İş yeri çalışanları diğer sürücülerin turu tamamlaması için genci apar topar önce pist dışına, ardından park alanı dışındaki otoparka çıkardı. Çağırılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özkaya’nın bağırsaklarının yırtıldığı ve iç kanama geçirdiği belirlendi. 6 saatlik ameliyatla bağırsakları dikilen, iç kanaması durdurulan Özkaya, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı ve 11'inci günde taburcu edildi.

DHA