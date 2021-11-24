Türkiye EGM duyurdu: 271 hesap tespit edildi! Halkı sokağa çağıranlar...

EGM duyurdu: 271 hesap tespit edildi! Halkı sokağa çağıranlar...

Türkiye

EGM duyurdu: 271 hesap tespit edildi! Halkı sokağa çağıranlar...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle eden, halkı sokağa çağıran içerikler paylaşan 271 sosyal medya hesabıyla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

24 Kasım 2021, Çarşamba 16:08 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.

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